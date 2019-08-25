Киев, 25 августа, 2019, 16:53 — ИА Регнум. В августе 2019 г. Украину ожидает в два раза сокращение объема поставок дизельного топлива из Российской Федерации. Об этом сообщил на странице в соцсети Facebook представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Ural-66 Эшелон с топливом

«Объемы поставок дизеля с РФ (на Украину) уменьшатся вдвое», — написал Герус.

По его словам, объемы поставок дизельного топлива из России в настоящее время занимают приблизительно 20% украинского рынка.

Как передавало ИА REGNUM, с 15 мая 2019 г. правительство Украины приняло решение о введении специальных пошлин на ряд товаров из Российской Федерации. Ограничительные меры вступили в силу с 1 августа.

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