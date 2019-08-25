Санкт-Петербург, 25 августа, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался о результатах проделанной работы за неделю перед жителями города. Об этом 25 августа он сообщил на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Gov.spb.ru Александр Беглов

Беглов рассказал о планах по благоустройству Санкт-Петербурга и нормативно-правовых актах, регламентирующих включение объектов парково-рекреационной зоны в перечень зеленых насаждений, и анонсировал открытие Пионерского парка после его реконструкции.

«Рассчитываю на поддержку депутатов», — прокомментировал глава региона внесение закона о включении парка Малиновка в реестр зеленых насаждений города.

Беглов также довел до сведения петербуржцев позицию властей касаемо жилищно-коммунального хозяйства и тарифов. Так, он сообщил о том, что в результате отказа от услуг посредников при платежах с «Водоканалом» удалось сдержать увеличение платы за коммунальные услуги горожан, вместо предполагаемых 6−7% рост составил 0,4%.

«Самые значимые части платежки — горячая вода и отопление. По ним удалось снизить тариф», — отметил врио губернатора.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов регулярно отчитывается о работе региональных властей за неделю по средствам социальных сетей. Кроме освещения ключевых направлений деятельности, он традиционно отмечает в сообщениях заслуги общественных организаций города и дает поручения ответственным чиновникам в устранении актуальных проблем в хозяйственной сфере Санкт-Петербурга.