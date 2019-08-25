Сухум, 25 августа, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Нарушений общественного порядка на избирательных участках не зарегистрировано, сообщил 25 августа глава МВД Абхазии Гарри Аршба в пресс-центре Центризбиркома.

Mvdra.org Гарри Аршба

По словам Аршбы, с 24 августа министерство внутренних дел Абхазии переведено на усиленный режим несения службы, под круглосуточную охрану взяты все избирательные участки.

Сотрудники милиции работают по графику, который позволит им проголосовать на своих избирательных участках.

Напомним, по данным к 15:00 25 августа на выборы президента Абхазии явилось 39,14% избирателей. Согласно действующему законодательству, выборы признаются состоявшимися, если явка превысит 50% избирателей.