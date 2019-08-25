Цхинвал, 25 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Грузинская сторона предпринимает новые попытки спровоцировать напряженность на границе, сообщает 25 августа «Рес» со ссылкой на комитет госбезопасности Южной Осетии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

25 августа утром в окрестностях н.п. Синагур Дзауского района продолжилось строительство площадки под оборудование объектов полиции Грузии. Служба госбезопасности предполагает, что пост будет оснащен жилыми вагонами типового образца. Также грузинская сторона планирует осуществить капитальный ремонт участка дороги, соединяющей пост полиции Грузии с н.п. Переви.

Напомним, 24 августа полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев сообщил, что в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии грузинские силовые структуры прорубили лес, провели дорогу, выставили пост и грузинский флаг, тем самым нарушив государственную границу. Полпред заявил, что Южная Осетия требует прекращения провокации. По словам Джиоева, информация о случившемся передана представителям Евросоюза (МНЕС) в Грузии и ОБСЕ.