Москва, 25 августа, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Вместо митинга на проспекте Сахарова в Москве 25 августа состоялась серия одиночных пикетов у памятника Пушкину. В протестной акции приняло участие менее десятка граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Одиночные пикеты у памятника Пушкину

Мероприятие стартовало в 13:00, когда глава Либертарианской партии России Сергей Бойко встал с плакатом, гласящим: «Против политических репрессий». Постояв минут 40 мужчина передал «пост» другому гражданину, который занял его место у памятника, но уже с другим плакатом.

Так попеременно одни участники сменяли других. К каждому новому участнику акции подходили жале полицейских, которые проверяли документы протестующего, после чего отходили в строну, никак не препятствуя мероприятию. Однако участники пикета вызывали недовольство прохожих, которые хотели сфотографироваться на фоне памятника Пушкину, однако с трудом могли выбрать ракурс, чтобы в кадр не попал плакат с политическими лозунгами.

Отметим, что Либертарианская партия России планировала провести 25 августа многотысячный митинг на проспекте Сахарова в Москве, однако затем отказалась от своих планов. Оппозиционеры заявили, что причиной тому было решение московских властей согласовать лишь митинг на проспекте Сахарова, хотя заявители требовали разрешить им провести ещё и шествие.