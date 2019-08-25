Череповец, Вологодская область, 25 августа, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Персонал и пациенты были эвакуированы спасателями из медсанчасти ПАО «Северсталь» в городе Череповце в Вологодской области из-за пожара. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Сообщение о возгорании в медсанчасти ПАО «Северсталь» поступило в региональное ведомство утром 25 августа. На момент прибытия пожарных на место происшествия на первом этаже шестиэтажного корпуса больницы наблюдалось сильное задымление.

Было установлено, что возгорание произошло в результате короткого замыкания в электрощитке в отделении хирургии. Из здания были эвакуированы 119 человек, в том числе 28 человек персонала и 91 пациент.

К ликвидации возгорания привлекались 31 человек личного состава и десять единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в расселённом двухэтажном доме в Самаре. В результате пожара никто не пострадал, здание сгорело полностью. Причины пожара устанавливаются.