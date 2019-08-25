Посёлок городского типа Дзау, Южная Осетия, 25 августа, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Администрация Дзауского района Южной Осетии проводит работы по восстановлению дорог, ведущих из райцентра к селам. Об этом сообщает 25 августа «Рес».

Cominf.org Ремонтные работы на дороге Дзау-Чимас

В данное время служба ЖКХ восстанавливает дороги, ведущие в село Чимас. Местная дорога пришла в негодность после дождей и весенних паводков. По словам представителя администрации района, дорога, протяженностью в 5 километров, была расширена и отсыпана гравием. В течение двух недель работы будут завершены.