Турин, Италия, 25 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Агент аргентинского нападающего футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибалы Жорже Атун рассказал о том, почему не состоялся переход его клиента в команду «Манчестер Юнайтед», его слова приводит 25 августа Tuttosport.

Leandro Ceruti Пауло Дибала

Как рассказал, отвечая на вопрос о срыве перехода игрока, Жорже Атун, стороны начали переговоры о трансфере футболиста, однако затем они сорвались, но не из-за большого размера комиссионных агента.

«Просто две стороны не смогли договориться», — заявил агент Пауло Дибалы.

Отметим, как ранее сообщалось в СМИ, переход 25-летнего игрока в состав «МЮ» сорвался из-за его требований для него слишком высокой зарплаты в команде и 15 млн евро комиссионных, которые требовал себе агент футболиста.