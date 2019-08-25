Сухум, 25 августа, 2019, 13:14 — ИА Регнум. К 12:00 на выборах президента Абхазии проголосовало более 23 тысяч человек. При этом общее число избирателей в Абхазии составляет 121 627 человек, следовательно, проголосовавших 19,27%. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Центризбиркома Абхазии Елена Лабахуа.

ТАСС

Самая большая процентная явка избирателей на данный момент зафиксирована в Галском районе. Там к 12 часам проголосовало 343 человека или 35,95% избирателей. Всего 954 жителя Галского района имеют право голосовать на выборах президента.

Наименьшая процентная явка на данный момент в городе Сухум, там к полудню в выборах президента приняли участие 5 964 человек или 16% избирателей. Всего в Сухуме 37 092 избирателей.

К 12:00 25 августа явка избирателей в Гагрском районе составила 17,68% — 4 328 человек, в Гудаутском районе20,14% — 4 237 человек, в Сухумском районе 22,13% — 1 550 человек, в Гулрыпшском районе24,16% — 2 694 человека, в Очамчырском районе 20,96% — 3 019 человек, в Ткуарчалском23,97% — 1 307 человек.