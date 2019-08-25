Манчестер, Великобритания, 25 августа, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуб «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что отсутствие в команде таких «звёздных» нападающих как Кришитану Роналду и Лионель Месси не мешает его подопечным забивать также много голов. Его слова приводит 25 августа Sky Sports.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

«Да, у нас нет таких футболистов, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые забивают в сезон 50−60 голов. Но это не мешает забивать много голов нам», — заявил Хосеп Гвардиола, добавив, что «МС» продолжит это делать дальше.

Также главный тренер «МС» отметил, что матч с «Тоттенхэмом» во втором туре АПЛ показал, что клуб может в нынешнем сезоне добиться большего результата, чем в сезоне предыдущем, так как до уровня этой игры дотягивали немногие в сезоне прошлом.

«Просто нереально играть каждые три дня так, как мы против «Тоттенхэма», — отметил Гвардиола.

Напомним, ранее, 17 августа, команды «МС» и «Тотенэм» сыграли боевую ничью во втором туре АПЛ со счетом 2:2.