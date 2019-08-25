Москва, 25 августа, 2019, 12:33 — ИА Регнум. На проспекте академика Сахарова в Москве задержали нескольких участниках акции протеста, об этом 24 августа сообщается на портале ОВД-Инфо со ссылкой на источник.

Мвд.рф Полиция

Часть задержанных была освобождена практически сразу после ареста, остальных отправили в ОВД «Троицкий».

Причиной ареста стал несогласованный характер акции. В разрешении шествия было отказано в связи с празднованием 350-летия флага России.

Организатором несогласованной акции выступило отделение фонда «Открытая Россия», учрежденного Михаилом Ходорковским.