Уотфорд, Великобритания, 25 августа, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Уотфорд» Хавьер Гарсия может в ближайшее время быть уволен с занимаемого им поста, сообщает 25 августа The Mail on Sunday.

Кирилл Венедиктов Хавьер Гарсия

По данным издания, руководство клуба «Уотфорд» не довольно неудовлетворительными результатами игры команды на старте нового сезона в английской Премьер-лиге (АПЛ) и планирует в ближайшее время собрать совещание, на котором будет решен вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества с 50-летним испанским специалистом.

Отметим, ранее клуб «Уотфорд» уступил лондонской команде «Вест Хэм» в домашнем матче третьего тура АПЛ со счетом 3:1 и в настоящее время команда не имеет в активе очков, находясь на последнем месте турнирной таблицы.

Напомним, Хавьер Гарсия возглавил «Уотфорд» летом 2018 года.