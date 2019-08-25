Вашингтон, 25 августа, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Часть людей на планете рискует заболеть сильней остальных из-за особенностей группы крови AB (IV) Rh с отрицательным резусом. Как сообщает медицинский портал medikforum.ru, к таким выводам пришли ученые Гарвардского университета после ряда экспериментов.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

Согласно исследованиям, у людей с данной группой крови больше, чем у остальных, наблюдается проблем с памятью и мышлением. Они чаще страдают от инсультов и деменции, также у этой группы риск развития слабоумия выше на 82%.

Даже общий иммунитет у людей с группой AB (IV) Rh — в целом ниже. Они легко перенимают болезни от тех, с кем общаются. Также у женщин с этой группой крови чаще остальных находят онкозаболевания.

Обладателям четвертой группы крови следует держаться определенной диеты. Им рекомендуется есть мясо индейки, кролика и барана, а также исключить из рациона сливочное масло и все жирное.