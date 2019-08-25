Вашингтон, 25 августа, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин «возможно наверняка» будет приглашен на следующую встречу «Большой семерки», которая, наверное, опять станет «Большой восьмеркой». Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп

Напомним, что президент США Дональд Трамп согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выступил с инициативой пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который должен пройти в США.

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва совершенно не против любых контактов со странами «Большой семерки» и даже не исключает возобновления формата «Большой восьмерки». При этом российский лидер напомнил, что формат G8 был прекращен по инициативе западных стран.

Примечательно, что канцлер Германии Ангела Меркель осторожно связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой восьмерки» должен был пройти в Сочи в 2014 году. Однако западные страны отказались участвовать в нем после того, как Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война.