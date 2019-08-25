Мадрид, 25 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Капитан футбольного мадридского клуба «Реал» Серхио Рамос прокомментировал слухи о возможном переходе в команду бразильского форварда клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара. Его слова приводит 25 августа Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

«Неймар — топовый футболист, входящий в тройку лучших в мире. И говорить о его возможном трансфере — это неуважение к «ПСЖ», — заявил Серхио Рамос.

Также он подчеркнул, что такие слухи были и будут вокруг «Реала, особенно до окончания срока трансферных окон, однако игроки должны к ним относиться спокойно.

Кроме этого, капитан «Реала» заявил, что он хотел бы чтобы голкипер Кейлор Навас остался в команде.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что представители мадридского клуба прибыли в Париж для переговоров о трансфере Неймара, при этом сам футболист намерен вернуться в «Барселону», однако готов рассмотреть вариант с «Реалом» чтобы покинуть «ПСЖ».