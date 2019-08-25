Мюнхен, Германия, 25 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник футбольного мюнхенского клуба «Бавария» Филиппе Коутиньо дал свой комментарий по поводу первого матча команды со своим участием, его слова 25 августа приводит пресс-служба «Баварии».

Granada Филиппе Коутиньо

"Очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был хороший вечер», — рассказал 27-летний футболист.

Также он отметил, что у него хорошие первые впечатления от клуба, который он считает клубом с большими возможностями.

Кроме этого, игрок заявил, что прошедшая игра была очень интенсивной и что он будет точно играть лучше, так как находится в «Баварии» только три-четыре дня.

Отметим, Филиппе Коутиньо выступает в составе «Баварии» на правах аренды от мадридского клуба «Барселона» на один сезон и может быть выкуплен по окончании этого срока за 120 млн евро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Бавария» обыграл команду «Шальке 04» с хет-триком Роберта Левандовски со счетом 3:0.