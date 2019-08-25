Хэт-трик Левандовски принес «Баварии» крупную победу над «Шальке-04»
Гельзенкирхен, Германия, 25 августа, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Двадцать четвертого августа на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен) в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Шальке-04» и «Бавария». Противостояние завершилось со счетом 0:3 в пользу команды из Мюнхена.
На экваторе первого тайма таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. В дебюте второй половины Левандовски оформил дубль — 0:2. Этот мяч стал для нападающего 5-м в сезоне во всех турнирах. На 75-й минуте поляк оформил хэт-трик после передачи Кингсли Комана — 0:3.
«Бавария» набрала четыре очка и поднялась на 4-ю позицию. «Шальке-04» с одним баллом опустился на 12-е место.
Статистика матча («Шальке-04"/"Бавария»)
Удары 9/8
Удары в створ 2/5
Процент владения 37%/63%
Нарушения 11/10
Угловые ¾
Оценки (WhoScored) 6.17/7.11
Стартовые составы на матч:
«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Стамбули, Кенни, Очипка, Мак-Кенни, Маскарель, Раман, Калиджури, Арит, Бургшталлер.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Эрнандес, Алаба, Толиссо, Киммих, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.
Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Марсель Пайгрим | Лассе Козловски.
Забитые мячи: Левандовски (пенальти) 20 — 0:1, Левандовски 50 — 0:2, Левандовски 75 — 0:3.
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