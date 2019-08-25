Челябинск, 25 августа, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Российский боксёр Сергей Ковалёв одержал очередную победу. В Челябинске на поединке, прошедшем 24 августа, ему противостоял британец Энтони Ярд, который потерпел поражение.

Никто не забыт Сергей Ковалёв (слева)

Поединок шёл в полутяжёлом весе и всего включал в себя 12 раундов. В 11-м раунде Ковалёв отправил Ярда в нокаут и таким образом защитил имеющийся у него титул чемпиона мира в вариации «Всемирной боксёрской организации (WBO).

Кроме того, российский боксёр получил звание заслуженного мастера спорта.

Отметим, Челябинск является для Ковалёва родным городом. А свою победу в поединке с британцем он посвятил Максиму Дадашеву, который ранее погиб в США после очередного боя.