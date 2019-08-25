Шеффилд, Великобритания, 25 августа, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Двадцать четвертого августа на стадионе «Брэммол Лэйн» (Шеффилд) в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити». Противостояние завершилось боевой победой «лис».

Steven Depolo Гол

Первый мяч на 38-й минуте скоростной форвард Джейми Варди открыл счет после передачи Джеймса Мэддисона — 0:1. В дебюте второй половины Оливер МакБарни вернул хозяев в игру — 1:1. Через восемь минут вышедший на замену молодой полузащитник «Лестера» Харви Барнс принес своей команде победу — 1:2. Ассист на свой счет записал Чаглар Сеюнджю.

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Лучшим игроком матча стал атакующий полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон с оценкой 7.94, отдавший одну голевую передачу, подавший четыре угловых и совершивший четыре обводки.

«Лестер Сити», набрав пять очков, поднялся на 3-ю строчку. «Шеффилд Юнайтед» с 4-мя баллами опустился на 9-е место.

Статистика матча («Шеффилд Юнайтед"/"Лестер»)

Удары 8/10

Удары в створ 3/2

Процент владения 49%/51%

Нарушения 10/6

Угловые 7/4

Оценки (WhoScored) 6.41/6.80

Стартовые составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Башам, Иган, Болдок, Стивенс, Лундстрам, Фримен, Норвуд, МакГолдрик, Робинсон.

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Фукс, Мэддисон, Тилеманс, Перес, Чоудури, Прает, Варди.

Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Ричард Уэст | Питер Киркап | Нил Хейр.

Желтые карточки: Лундстрам — 58.

Забитые мячи: Варди 38 — 0:1, МакБарни 62 — 1:1, Барнс 70 — 1:2.

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