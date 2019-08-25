Флоренция, Италия, 25 августа, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Карло Анчелотти дал свой комментарий по поводу победы его команды в первом туре чемпионата Италии над клубом «Фиорентина», его слова приводит 25 августа Sky Sport Italia.

Steve Daniels Футбольные фанаты

По словам главного наставника «Наполи», команде не удалась игра в обороне, однако, когда их оппоненты сбросили темп, удалось хорошо контролировать мяч и победить, пропустив три мяча и забив четыре.

Также Анчелотти отметил, что во Флоренции его команде никогда не было легко из-за напряженной и часто враждебной атмосферы.

«После 90 минут оскорблений и ругательств я повернулся к фанатам и предложил им просто пойти домой, видя, что уже поздно», — рассказал главный тренер «Наполи» и добавил, что ему неприятно слышать оскорбления всё время матча, п ри том, что его отец был поклонником «Фиорентины».

"Я снимаю шляпу перед большинством болельщиков «Фиорентины», но прямо за моей скамейкой сидело несколько идиотов», — заключил Карло Анчелотти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Наполи» переиграла клуб «Фиорентина» в матче первого тура серии А чемпионата Италии по футболу со счетом 4:3.