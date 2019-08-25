Екатеринбург, 25 августа, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Главой екатеринбургского МУП «Водоканал» станет нынешний глава свердловского госжилнадзора Алексей Россолов. Об этом сообщает ЕАН.

Gubernator96.ru Алексей Россолов

56-летний Алексей Россолов — майор ФСБ. Главой госжилнадзора он стал в 2012 году. До этого чиновник работал в структурах Тюменской области: был замглавой управления строительства и ЖКХ в аппарате тюменского губернатора, перед этим — замглавой департамента ЖКХ в мэрии Тюмени.

Именно Россолов, уверены в СМИ, сменит «временного» руководителя МУПа Владимира Коромыслова, назначенного в конце июня после ухода с поста главы Игоря Дубровина.

Напомним, Игорь Дубровин проработал ровно три месяца в руководстве «Водоканала». До этого предприятием в течение 11 месяцев руководил Евгений Буженинов.