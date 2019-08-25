Москва, 25 августа, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Небольшой самолет вместимостью 9−14 человек, способный заменить советский Ан-2 («Кукурузник»), разработают в Сибирском НИИ авиации, сообщают 25 августа «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Игорь Двуреков Самолёт Ан-2

Согласно первоначальным планам, на смену Ан-2 должен был прийти разработанный на его базе ТВС-2ДТС «Байкал». Серийное производство модели планировалось запустить в 2021 году в Улан-Удэ.

Однако авиаконструкторы объявили о разработке новой модели на базе «Байкала».

Как ожидается, новое воздушное судно будет использоваться в региональной авиации в труднодоступных и отдаленных российских регионах.

Окончательные решения по этому вопросу будут приняты в сентябре.