Лондон, 25 августа, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Во время визита в Великобританию вертолет президента США Дональда Трампа наследил на газоне перед Букингемским дворцом. О плачевном состоянии своей лужайки королева Великобритании Елизавета II поведала премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, сообщает Sunday Times.

White House Дональд Трамп у вертолёта

Как стало известно, во время проходившего 3−5 июня официального визита американского лидера в Лондон, самолет Трампа дважды приземлялся прямо на лужайке перед дворцом. В результате газон получил ожоги от работы двигателя, также на нем остались следы от колес.

«Пойди и посмотри на мою лужайку, — шутя предложила Елизавета австралийскому премьеру. — Она разрушена».