Астрахань, 25 августа, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Потерявшийся в астраханских песках португальский мототурист, которого больше суток искали астраханские сотрудники МЧС, полиции и отряд спасателей, самостоятельно добрался до областного центра на попутках, сообщает 24 августа новостной портал «КаспийИнфо».

arcoclub Пески

Выехавший на своем мотоцикле из Берлина, 31-летний Дьего Пио планировал ознакомиться с расположенными в дельте Волги песчаными барханами. В район самого знаменитого из них бархана Большой брат турист выехал еще в пятницу, 23 августа. Позже вечером, он смог дозвониться на горячую линии МЧС по номеру 112 и сообщить через переводчика, что он потерялся в степи и батарея его телефона скоро сядет, после чего связь с Пио оборвалась.

Более суток продолжались поиски иностранца, был найден оставленный им мотоцикл. В воскресенье сотрудники МЧС планировали привлечь к поискам вертолет.

Португальцу удалось самостоятельно добраться до трассы, по которой он на попутных автомобилях добрался до Астрахани.

Медицинская помощь путешественнику не понадобилась.