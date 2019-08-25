Бейрут, 25 августа, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Два израильских беспилотных летательных аппарата упали на территории Ливана, сообщает 25 августа агентство Reuters со ссылкой на сообщения представителя ливанской политической организации «Хезболла».

U.S. Navy Беспилотник

Сообщается, что на рассвете воскресенья, 25 августа, один из БПЛА рухнул в южных пригородах Бейрута, второй — взорвался не долетев до земли.

По словам местных жителей, звук взрыва было слышен на значительной территории Больше никаких подробностей об обстоятельствах падения беспилоников не приводится.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее ИА REGNUM, сообщало об атаке Израиля по военным объектам в окрестностях столицы Сирии Дамаска.