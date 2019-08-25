Москва, 25 августа, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Сотрудникам Росгвардии присвоят идентификационные номера, которые в обязательном порядке будут наноситься на одежду и амуницию служащих. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу сенатором Владимиром Лукиным, передает 23 августа ТАСС.

Vitaly V. Kuzmin Росгвардейцы

По мнению автора, понимание возможности идентификации будет дисциплинировать сотрудников и, в итоге, послужит «дополнительной гарантией защиты граждан от произвола».

Специальный номер, отражающийся на нагрудном знаке, уже есть у каждого полицейского РФ, и необходимо ввести аналогичный стимулирующий и организующий идентификационный номер и для сотрудников Росгвардии.