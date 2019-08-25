Мехико, 25 августа, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Тело 42-летнего журналиста Невита Кондеса было найдено в мексиканском муниципалитете Теджупилко, сообщает 25 августа агентство Reuters со ссылкой на прокурора штата Мехико.

Убийство

На теле жервты обнаружены ножевые ранения, власти начали расследование.

По данным организации «Репортеры без границ», Кондес руководил новостным порталомEl Observatorio del Sur и периодически публиковал материалы, вызывающие напряженность в отношении с местным властями. Кроме того, журналист ранее получал угрозы.

Смерть Кондеса стала десятым случаем убийства журналиста в 2019 году, что уже превысили показатель 2018 года (9 жертв).

Ранее в августе всего за одну неделю насильственной смертью умерли три журналиста.

Мексика считается самой опасной страной для журналистов в западном полушарии.