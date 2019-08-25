Москва, 25 августа, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Площадь охваченных огнем лесных территорий в Сибири увеличилась за сутки на 7,7 тысяч гектаров, сообщает 25 августа РИА Новости со ссылкой на источник в Авиалесоохране.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар. Красноярский край

По состоянию на 25 августа в Сибири горит 50,14 тысяч гектаров леса, что на 7,7 тысяч (15%) больше, чем днем ранее.

За истекшие сутки специалистами было ликвидировано 29 возгорания, сейчас в Сибири зафиксировано 109 пожаров.

В наибольшей степени леса страдают в Красноярском крае, где пожар охватил 22,1 тысяч га.