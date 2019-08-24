Пхеньян, 25 августа, 2019, 02:18 — ИА Регнум. В Северной Корее остались довольны произведенным накануне запуском ракет. Об успешно проведенной под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына операции сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает 25 августа Yonhap.

Official SpaceX Photos Пуск ракеты

Испытание недавно разработанной реактивной системы запуска показало, что «все тактические и технологические характеристики системы правильно достигли заданных показателей».

Северокорейский лидер подчеркнул необходимость «неукротимой наступательной кампании», включающей активизацию разработки своего собственного стратегического и тактического оружия «для решительного противодействия растущим военным угрозам».

Как сообщалось ранее, в субботу, 24 августа, КНДР провела запуск двух ракет, предположительно, малой дальности. Предыдущий запуск Пхеньян произвел 16 августа.