Кишинёв, 25 августа, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон признал «территориальную целостность» Украины, чего от него в течение трех лет добивался Киев. Как передает ИА REGNUM, в поздравлении украинскому президенту Владимиру Зеленскому 24 августа по случаю Дня независимости Украины Додон заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Хочу подчеркнуть, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах», — отметил Додон. Отношения с Украиной, по его словам, являются «важнейшим приоритетом»,

С момента своего избрания в 2016 году Додон фактически является персоной нон грата в Киеве из-за высказывания о принадлежности Крыма России. Не помогло ему даже последующее уточнение, что он имел в виду де-факто принадлежность Крыма, в то время как юридически, по его словам, она не признана большинством стран, в том числе Молдавией.

Между Додоном и прежним президентом Украины Порошенко все это время не было ни прямых, ни телефонных контактов. А в ходе визитов в Кишинев высокопоставленные украинские чиновники все эти годы подчеркнуто игнорируют Додона, встречаясь со всеми представителями молдавского руководства кроме президента.

В мае 2019 года Додон впервые провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравив его с победой и предложив встретиться. Многие украинские политические эксперты негативно восприняли это, поинтересовавшись, спросил ли Зеленский Додона, «чей Крым». В Киеве, в свою очередь, заявили, что официальные контакты возможны только в случае безусловного признания Додоном «территориальной целостности» Украины.