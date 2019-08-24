Оренбург, 25 августа, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами инцидента на дороге у Села Воздвиженка Саракташского района Оренбургской области, сообщает 24 августа пресс-служба регионального управления МВД.

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Как стало известно, виновником смертельного ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2114, при невыясненных обстоятельствах мужчина сбил двух женщин. Обе скончались на месте аварии еще до приезда медиков.

На месте трагедии работают эксперты. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.