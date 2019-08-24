Иерусалим, 25 августа, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Источником ракетных ударов в небе над Дамаском стал израильский военный самолет, атаковавший места базирования сирийских беспилотников, сообщает 25 августа агентство Reuters со ссылкой на военного представителя в Израиле.

Tomás Del Coro Самолёт ВВС Израиля

«Атака была направлена против иранских подразделений Корпуса стражей Исламской революции и шиитских ополченцев, которые в течение последний дней готовились нанести удары по объектам в Израиле с территории Сирии», — говорится в заявлении израильских военных.

Источник уточнил, что в районе Дамаска шла подготовка атаки с помощью «беспилотников-убийц».

Ранее сирийской информационное агентство SANA сообщило о атаке по столице Сирии Дамаску. Большинство ракет, выпущенных Израильским самолетом вечером 24 августа, не достигли целей и были перехвачены системой ПВО.