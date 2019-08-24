Биарриц, Франция, 25 августа, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Французские полицейские взяли под стражу 68 участников акции протеста, проходившей в районе города Биарриц, где на очередной саммит собрались лидеры стран «большой семерки». Об этом 24 августа сообщает The Associated Press.

Mstyslav Chernov Французские полицейские

Сообщается, что участники акции бросали в правоохранителей различные предметы, лица их были скрыты.

Всего в Байонне на юге Франции, городе неподалеку от принимающего лидеров G7 Биаррице, на улицы вышли около 400 демонстрантов. Полиция применила против них слезоточивый газ и водометы.

Ранее сообщалось о усилении мер безопасности в Биаррице в связи с проводимым в городе-курорте саммитом. В городе прекратили работу аэропорт и железнодорожный вокзал, полицейские оцепили территорию вокруг здания, где проходит встреча лидеров G7.