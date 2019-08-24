Москва, 25 августа, 2019, 00:06 — ИА Регнум. В Москве в одну из больниц экстренно доставили актера и режиссера Олега Меньшикова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Victor Dmitriev Олег Меньшиков

По данным журналистов, 59-летний артист, которому потребовалась помощь медиков, находится в реанимации.

О состоянии здоровья Народного артиста России и художественного руководителя театра Ермоловой на данный момент не сообщается.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.