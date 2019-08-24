В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ветерана войны
Калуга, 24 августа, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Житель Малоярославца Калужской области обнаружил в своей квартире тело 92-летнего отца, ветерана Великой Отечественной войны. Пожилому мужчине было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу. Об этом сообщил 24 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Виталий Изотов.
По его словам, в ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, по делу назначены экспертизы. Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. 34-летний житель Малоярославца скрывался от правоохранительных органов на железнодорожном вокзале «Калуга 1».
По версии следствия, подозреваемый в убийстве ветерана войны совершил преступление с целью хищения денег потерпевшего. Задержанный допрошен, следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».