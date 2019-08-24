Краснодар, 24 августа, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче седьмого тура чемпионата России. Встречу прошла 24 августа на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1.

Вячеслав Евдокимов Стадион «Краснодар»

В составе хозяев поля мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов, у гостей голевыми действиями отметился Гжегож Крыховяк.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Локомотив», также набравший 14 баллов, находится на второй позиции.

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