Ивано-Франковск, Украина, 24 августа, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

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Инцидент произошел в субботу, 24 августа, на ул. Декабристов, 52.

«От взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница, — говорится в сообщении ведомства. — Следствием установлено, что между погибшим возник конфликт».

Отмечается, что мужчина, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был участником боевых действий на востоке Украины.

Ведется следствие.