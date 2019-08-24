Санкт-Петербург, 24 августа, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Горизбиркому (ГИК) Петербурга предложили во время выборов губернатора 8 сентября 2019 года снимать на видео всё происходящее на экстерриториальных избирательных участках в Псковской и Ленинградской областях, а на следующий день опубликовать записи в интернете.

Gov.spb.ru Выборы

Как передает корреспондент ИА REGNUM, такая идея была озвучена 24 августа на встрече председателя ГИК Виктора Миненко с кандидатами в губернаторы, скептически настроенными по отношению к участкам на Псковщине и в Ленобласти, так как видеонаблюдения в онлайн-режиме там не предполагается.

Против экстерриториальных участков выступили все кандидаты, кроме врио губернатора Александра Беглова — Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ) и Михаил Амосов («Гражданская платформа»). Все они склонны предполагать, что участки в садоводствах могут стать полем для масштабных фальсификаций.

Против таких УИКов выступила Центральная избирательная комиссия во главе с Эллой Памфиловой, но к ее рекомендациям Миненко решил не прислушиваться. Именно Памфилова предложила провести такую встречу, пригласив также омбудсмена Петербурга Александра Шишлова, тоже раскритиковавшего идею УИКов «на дачах». По мысли Памфиловой, Миненко должен переубедить кандидатов и Шишлова, если он столь уверен в своей правоте.

Однако, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM Надежда Тихонова, по итогам встречи все остались при своем мнении.

«Конечно, меня не переубедили. Говорили мы о своем, а они — о своем. Понятно, что от любого такого «эксперимента» граждане ждут, что это не просто так, что что-то подобное готовится. Я рада, что на встрече был Шишлов, потому что он предложил поставить на участках видеорегистраторы или видеокамеры. И снимать весь день. Раз уж онлайн-наблюдение сделать невозможно. Поставьте камеры, снимайте целый день, а на следующий день выложите в сеть. Они нам говорят, мол, пусть наблюдатели снимают. Мы, конечно, будем это делать, но все-таки хотелось бы, чтобы они показали, что действительно ничего (плохого) не планируют. Ну сделайте чуть больше, чем можете, успокойте людей!» — сказала Надежда Тихонова.

На встрече присутствовал и член ЦИК Александр Клюкин, который назвал требования кандидатов обоснованными. Все заявки петербуржцев, желающих проголосовать за губернатора 8 сентября на Псковщине или в Ленобласти, обещали «тщательно прозвонить» и проверить.

Напомним, ранее зампред ЦИК Николай Булаев уже заявлял, что более половины поступивших в первые дни заявок не «пробивались» — либо никто не снимал трубки по номерам избирателей, либо ответившие люди никаких подобных заявлений не оставляли.

Всего Горизбирком откроет 15 участков на территории Псковской области и 62 участка — в Ленинградской области.