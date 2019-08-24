Москва, 24 августа, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Переводчик-синхронист Юрий Живов, ставший популярным в 1990-е, умер 22 августа в возрасте 61 года. Об этом сообщил его коллега Андрей Дольский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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»Скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих, — написал он. — Юрий Живов… Светлая память».

По его словам, похороны переводчика, который перевёл и озвучил 1300 произведений, пройдут в воскресенье, 25 августа.

Причины трагедии пока неизвестны.

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