Москва, 24 августа, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Отставка Александра Яковенко с поста посла Российской Федерации в Великобритании является обычной ротацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

Krokodyl Российское посольство в Лондоне

«Это (отставка Александра Яковенко) обычная ротация глав диппредставительств», — сказал представитель Кремля.

Ранее посольство России в Великобритании сообщило о том, 24 августа чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил дипломатическую миссию в Лондоне.

Читайте также: Яковенко покинул пост посла РФ в Великобритании