Песков об отставке Яковенко: «Обычная ротация глав диппредставительств»
Москва, 24 августа, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Отставка Александра Яковенко с поста посла Российской Федерации в Великобритании является обычной ротацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
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Российское посольство в Лондоне
«Это (отставка Александра Яковенко) обычная ротация глав диппредставительств», — сказал представитель Кремля.
Ранее посольство России в Великобритании сообщило о том, 24 августа чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил дипломатическую миссию в Лондоне.
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