Краснодар, 24 августа, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Вертолет Ми-2 рухнул в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

George Chernilevsky Ми-2

По предварительным данным, ЧП, в результате которого погиб пилот воздушного судна, произошло в субботу, 24 августа, в районе станицы Челбасская.

По факту крушения вертолета Ми-2 проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Причины инцидента пока неизвестны.