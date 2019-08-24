На Украине повредили бюст советского партизана
Киев, 24 августа, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Неизвестные повредили бюст советского партизана Николая Приходько в Ровенской области Украины. Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе регионального отделения Национальной полиции страны.
Gov.ua
Поврежденный памятник
Инцидент произошел на улице Олеся Гончара.
«Повреждённый бюст Николая Приходько … обнаружили сотрудники группы реагирования патрульной полиции 24 августа… — говорится в сообщении. — … Неизвестный отбил голову бюста советского партизана».
По данному факту было возбуждено дело по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.
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