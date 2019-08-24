Лондон, 24 августа, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Информация о том, что военные Северной Кореи провели новые ракетные испытания, разочаровала представителей руководства Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Великобритании.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

«Мы разочарованы», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД Великобритании также отметили, что Лондон призывает КНДР возобновить переговоры с США и прекратить испытания новых ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные пуски с территории Северной Кореи в сторону Японского моря 24 августа текущего года зафиксировала береговая охрана Японии. Кроме того, два запуска ракет с северокорейской провинции Хамгён-Намдо также зафиксировали южнокорейские военные.

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