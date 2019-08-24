Ивано-Франковск, Украина, 24 августа, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Участие в акции «Забег в вышиванках» в Ивано-Франковске принял министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом 24 августа сообщил сам министр на своей странице в соцсети Facebook.

Facebook@pavloklimkin.ua Забег в вышиванках

«Мой День независимости сегодня сделал праздничный Франковск: сотни украинцев в вышиванках бегут по брусчатке центральных улиц… — фантастический заряд позитива и подлинности, — написал Климкин, выложивший соответствующие фотографии. — Для нас всех — это и есть Украина».

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Как передавало ИА REGNUM, 24 августа украинский президент Владимир Зеленский, выступая на проходящих в Киеве торжествах в честь 28-летия независимости Украины, призвал жителей страны к объединению.

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