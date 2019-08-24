Уфа, 24 августа, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Проверку по факту нарушения прав женщины-инвалида по зрению начала прокуратура Башкирии из-за отказа водителя в Уфе впустить её с дочерью в маршрутный автобус. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ведомства.

(сс) smerikal Собака-поводырь

24 августа ряд СМИ в Уфе сообщил об инциденте с незрячей женщиной. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №266 отказался пускать жительницу Уфы, инвалида по зрению, вместе с её дочерью в салон автобуса из-за сопровождавшей женщину собаки-поводыря.

Женщина не может передвигаться по городу без собаки-поводыря. При этом, по словам очевидцев, у собаки была специальная шлейка с соответствующей надписью, а у хозяйки собаки были все документы, подтверждающие, что собака является проводником для слепого человека.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по данному инциденту организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 108 случаях нарушения прав пенсионеров и инвалидов, которые были выявлены за последние полгода в результате прокурорских проверок в Пензенской области.