Тамбов, 24 августа, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Группа «Пикник» стала одним из хедлайнеров второго дня юбилейного фестиваля «Чернозём» в Тамбове.

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «Пикник» на фестивале «Чернозём-2019»

Практически все участники пятого по счёту «Чернозёма» участвовали в фестивале в предыдущие годы и подготовили специальные юбилейные программы. Исключением не стал «Пикник», который приехал в Тамбов с программой «Избранное».

Легендарная группа из Санкт-Петербурга привезла на «Чернозём» северную погоду: несмотря на то, что все три фестивальных дня выдались холодными, дождь пошёл именно во время выступления «Пикника».

Кроме известных и любимых поклонниками песен «Пикник» порадовал зрителей красочным световым и театральным шоу, которое является визитной карточкой коллектива.

Пятый тамбовский фестиваль «Чернозём» прошёл с 9 по 11 августа. На главной сцене выступили также «Температура Тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов, «Алиса», «Анимация», «Северный Флот», Amatory, 25/17, Гарик Сукачев, «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», Княzz, BrainStorm и «Мумий Тролль».