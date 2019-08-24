Москва, 24 августа, 2019, 22:54 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября проходит международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Джигитовка перед началом основной части генеральной репетиции на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня

В 2019 году в фестивале принимают участие военные оркестры из России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая. По заявлению руководителя Службы коменданта Кремля ФСО России, члена Общественного совета «Спасской Башни», генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, Россия принимает зарубежную делегацию, насчитывающую 1000 участников, что составляет рекордное число за все 12 лет фестиваля.

Стоит отметить дебютные выступления шести коллективов — из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, а также Японии и Норвегии. Выход каждого военного оркестра подчеркивал национальные традиции и обычаи стран-участниц, что добавляло колорит во все выступления.

«Световое и пиротехническое шоу стало достойным красочным дополнением к музыке, льющейся над брусчаткой Красной площади», — рассказал корреспондент.

Военные музыканты экспериментировали с музыкальными стилями, поражали зрителей слаженностью строевой подготовки и креативным подходом ко всем исполняемым композициям.

Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж с генеральной репетиции фестиваля.