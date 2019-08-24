Додома, 24 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в своем докладе о том, что борьба с малярией в мире ослабла и требует дополнительных финансовых вложений, а также проявления политической воли со стороны властей стран мира.

Yann Forget Всемирная организация здравоохранения. Швейцария

По словам директора ВОЗ Педро Алонсо, выступившего на пресс-конференции в Женеве, мир в настоящее время находится на распутье, поскольку стало очевидно, что усилия, которые были эффективны до сих пор, теперь не приносят результата.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Алонсо выразил свою глубокую обеспокоенность при анализе доклада, в котором говорится, что ежегодно по-прежнему от малярии каждый год гибнут 400 000 человек и заражается 200 миллионов людей по всему миру. И несмотря на активную деятельность по борьбе с малярией, проводимую в период с 2000 по 2015 гг., в последние два года эти усилия значительно ослабли.