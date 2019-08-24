Тегеран, 24 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил о том, что сегодня США слабы и изолированы от остального мира как никогда раннее, и им приходится мобилизовать ЦРУ, Госдепартамент, силы безопасности и разведку для того, чтобы хоть как-то наблюдать сухопутным и морским пространством Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

Политик также вспомнил, что в прошлом году, когда президент США Дональд Трамп выступал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, все страны-члены Совета Безопасности «высмеяли его» и выступили затем против его позиции на заседании Совбеза. «В истории не было случая, чтобы участники какого-либо собрания насмехались над американским лидером, однако сейчас такое стало возможно. Вашингтон терпит поражения, а мы побеждаем», — отметил президент.