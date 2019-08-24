Калуга, 24 августа, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Калужской области. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

40.мвд.рф Место дорожного происшествия

ДТП произошло в 10:40 мск 24 августа в районе Анненки, на повороте в деревнб Крутицы. По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ, гружёного бетоном, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Kia Sportage.

В результате аварии погибли все, находившиеся в легковом автомобиле: трое взрослых и двое детей.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб региона и сотрудники правоохранительных органов.

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